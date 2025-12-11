Ричмонд
Не смогли пройти мимо: Российские бойцы спасли сову из пут оптоволоконного кабеля в Донбассе

Сова запуталась в оптоволоконном кабеле, оставшемся после пролёта беспилотников, и была спасена бойцами, которые не смогли пройти мимо. Об этом сообщил «Mash на Донбассе».

Источник: Life.ru

Сова запуталась в оптоволоконном кабеле, оставшемся после пролёта беспилотников. Видео © Telegram / Mash на Донбассе.

Бойцы заметили пернатую, запутавшуюся в кабеле, и приняли решение освободить её. Военный с позывным Мороз аккуратно провёл процедуру распутывания, после чего сова была спасена и не получила повреждений.

Ранее сообщалось, что поле боя в зоне СВО всё больше напоминает гигантскую паутину из-за массового применения оптоволоконных дронов. После их использования тонкие провода остаются на деревьях и на земле, создавая дополнительную опасность для пехоты. В условиях боя почти невозможно отличить оставленные кабели от проводов мин-растяжек, что заставляет солдат двигаться с предельной осторожностью и замедляет их продвижение.

