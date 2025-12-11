Не смогли пройти мимо: Российские бойцы спасли сову из пут оптоволоконного кабеля в Донбассе

Ранее сообщалось, что поле боя в зоне СВО всё больше напоминает гигантскую паутину из-за массового применения оптоволоконных дронов. После их использования тонкие провода остаются на деревьях и на земле, создавая дополнительную опасность для пехоты. В условиях боя почти невозможно отличить оставленные кабели от проводов мин-растяжек, что заставляет солдат двигаться с предельной осторожностью и замедляет их продвижение.