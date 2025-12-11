Мужчину с огнестрельным ранением нашли мертвым в машине в Измайлове

Мужчину с огнестрельным ранением нашли мертвым в столичном районе Измайлово. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Тело 34-летнего мужчины нашли в красном внедорожнике. Внутри были следы крови. Кто нанес смертельное ранение, нашли ли оружие и были ли следы от пуль на автомобиле — в материале не уточняется.
В октябре на юго-востоке Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело 78-летней пенсионерки с огнестрельным ранением. Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице 2-й Синичкиной в столичном районе Лефортово.