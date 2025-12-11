Погибшим при ЧП в университете Перми был директор завода Солдатов

В ходе лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. Согласно данным вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей. В результате погибли мужчина и его дочь. Еще трое человек пострадали.