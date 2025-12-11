Ричмонд
Погибшим при ЧП в университете Перми был директор завода Солдатов

Погибшим при ЧП в университете Перми был мужчина 1983 года рождения.

Источник: Аргументы и факты

В Перми в результате ЧП в здании политехнического университета погиб директор завода «Анкос», пишет РИА Новости.

«Погибший — директор завода “Анкос” Константин Солдатов», — рассказал агентству осведомленный источник в экстренных службах.

При этом другой собеседник агенства сообщил, что погибшим был мужчина 1983 года рождения.

В ходе лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. Согласно данным вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей. В результате погибли мужчина и его дочь. Еще трое человек пострадали.

Ранее сообщалось, что прокуратура Пермского края инициировала проверку после инцидента в политехническом университете.