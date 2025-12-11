Под Ростовом 23-летний водитель погиб в ДТП, когда его подрезал грузовик

В Ростовской области молодой водитель погиб в ДТП после того, как его машину подрезал 61-летний шофер на грузовике. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Трагедия произошла 11 декабря 2025 года в 09:30 на 3 километре 820 метре автодороги «Таганрог — Покровское» в Неклиновском районе, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — По предварительной информации, 61-летний водитель за рулем автомобиля Sany, нарушил требование дорожного знака «Движение только направо». Он выехал со второстепенной дороги налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Приора».
За рулем «Приоры» находился 23-летний водитель. Столкновения избежать не удалось. В результате аварии молодой человек получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в больницу, но спасти жизнь парня врачи не смогли. Он скончался в медицинском учреждении.
— Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование аварии продолжается.
