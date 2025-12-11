Знаменитый врач из Казани применила «схему Долиной» при продаже жилья и машины

Жительница Казани подала иски в отношении покупателей своих машины и квартиры. Об этом случае в четверг, 11 декабря, рассказали в Kazanfirst.
Семья из Оренбурга приобрела трехкомнатную квартиру у известного врача еще год назад. Стороны заключили сделку, урегулировали все формальные моменты. Несмотря на это, спустя некоторое время собственница квартиры обратилась в суд с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.
— По ее словам, участие в сделке было вынужденным, — уточнили в публикации.
Аналогичная история произошла и с автомобилем. Врач продала его, после чего заявила, что сделала это не по своей воле. Теперь девушка требует вернуть как машину, так и квартиру.
До этого в Сочи произошел конфликт вокруг продажи жилья пенсионеркой по схеме «эффекта Долиной». Новые владельцы отключили электричество в квартире, которая оставалась за прежней хозяйкой.
В эфире программы «Пусть говорят» певица Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за квартиру. Кто купил недвижимость у артистки и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».