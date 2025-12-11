Знаменитый врач из Казани применила «схему Долиной» при продаже жилья и машины

Семья из Оренбурга приобрела трехкомнатную квартиру у известного врача еще год назад. Стороны заключили сделку, урегулировали все формальные моменты. Несмотря на это, спустя некоторое время собственница квартиры обратилась в суд с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.