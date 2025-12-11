Ричмонд
Чурикова и Губерниев не смогли вылететь из Югры из-за закрытого неба

Телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев не смогли вылететь из Ханты-Мансийска в Москву из-за закрытого неба над столицей.

Источник: Аргументы и факты

Чурикова в своём Telegram-канале рассказала, что они принимали участие в праздновании 95-летия Югры, после чего их рейс был перенесен на два дня — на 13 декабря.

Чурикова в своём Telegram-канале рассказала, что они принимали участие в праздновании 95-летия Югры, после чего их рейс был перенесен на два дня — на 13 декабря.

«Наш рейс перенесли аж на 13 декабря. Но нам очень надо в Москву (а Губеру и вообще в Тюмень), поэтому стараемся сейчас добираться на перекладных», — написала Чурикова.

В итоге им удалось доехать до Сургута, чтобы успеть на рейс в Москву.

