Чурикова и Губерниев не смогли вылететь из Югры из-за закрытого неба

Телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев не смогли вылететь из Ханты-Мансийска в Москву из-за закрытого неба над столицей.
Чурикова в своём Telegram-канале рассказала, что они принимали участие в праздновании 95-летия Югры, после чего их рейс был перенесен на два дня — на 13 декабря.
«Наш рейс перенесли аж на 13 декабря. Но нам очень надо в Москву (а Губеру и вообще в Тюмень), поэтому стараемся сейчас добираться на перекладных», — написала Чурикова.
В итоге им удалось доехать до Сургута, чтобы успеть на рейс в Москву.
Ранее сообщалось, что в США пассажиры рейса United Airlines задержались в аэропорту на несколько часов из-за конфликта между стюардессами на борту самолета.