Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный в Польше российский учёный читал лекции о Помпеях в Европе

Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин перед задержанием в Польше проводил лекции о Помпеях в нескольких европейских городах, включая Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

Свою программу лекций он анонсировал заранее, указав даты и города проведения: 1 декабря — Прага, 2 декабря — Амстердам, 4 декабря — Варшава и 5 декабря — Белград.

Ранее сообщалось, что в Польше был задержан российский учёный и представитель Эрмитажа Александр Бутягин. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» в Крыму и намерена требовать экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как «правовой произвол», подчеркнув, что это абсолютно незаконная ситуация.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше