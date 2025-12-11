Задержанный в Польше российский учёный читал лекции о Помпеях в Европе

Ранее сообщалось, что в Польше был задержан российский учёный и представитель Эрмитажа Александр Бутягин. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» в Крыму и намерена требовать экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как «правовой произвол», подчеркнув, что это абсолютно незаконная ситуация.