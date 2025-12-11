Девочка-подросток попала под колеса легковушки в Минске

Госавтоинспекторы напомнили: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспорта, чтобы уступить дорогу пешеходам. «Пешеходам же необходимо помнить: выход на проезжую часть должен осуществляться с разумной осмотрительностью после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости», — подчеркнули стражи дорог. -0-