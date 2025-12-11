Девочка-подросток попала под колеса легковушки в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Тухачевского легковой автомобиль сбил 16-летнюю девушку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось 11 декабря около 18.15. 47-летний водитель Peugeot двигался по ул. Тухачевского, вблизи дома № 33, по предварительной информации, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и совершил наезд на 16-летнюю девушку.
Пешехода доставили в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ.
Госавтоинспекторы напомнили: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспорта, чтобы уступить дорогу пешеходам. «Пешеходам же необходимо помнить: выход на проезжую часть должен осуществляться с разумной осмотрительностью после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости», — подчеркнули стражи дорог. -0-