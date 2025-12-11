Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка-подросток попала под колеса легковушки в Минске

ДТП случилось 11 декабря около 18.15. 47-летний водитель Peugeot двигался по ул. Тухачевского, вблизи дома № 33, по предварительной информации, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и совершил наезд на 16-летнюю девушку.

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Тухачевского легковой автомобиль сбил 16-летнюю девушку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось 11 декабря около 18.15. 47-летний водитель Peugeot двигался по ул. Тухачевского, вблизи дома № 33, по предварительной информации, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и совершил наезд на 16-летнюю девушку.

Пешехода доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ.

Госавтоинспекторы напомнили: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспорта, чтобы уступить дорогу пешеходам. «Пешеходам же необходимо помнить: выход на проезжую часть должен осуществляться с разумной осмотрительностью после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости», — подчеркнули стражи дорог. -0-