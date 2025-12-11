На трассе в Ростовской области из-за горящего авто образовалась пробка на 22 километра

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения с последующим возгоранием транспортного средства. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл на 1023‑м километре автодороги М‑4 в северном направлении. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия аварии и обеспечивающие безопасность движения. Водителям рекомендовано использовать объездные маршруты через Новочеркасск и Шахты и следить за обновлениями от дорожных служб.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Красноярском крае возросло с двух до 13 человек, среди которых шестеро детей. 25-летний пассажир Volkswagen погиб на месте, а водитель легкового автомобиля и 54-летний водитель автобуса были госпитализированы.
