20-летние вымогатели из Башкирии «заработали» на молодой человеке 110 тысяч рублей: но потом все обернулось не так, как они ожидали

В башкирском городе Стерлитамаке полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денег у 19-летнего парня. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что двое малознакомых, угрожая расправой, отобрали у него 110 тысяч рублей и требовали продолжать оформлять на свое имя банковские карты для передачи поступающих на них деньги.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Сотрудники уголовного розыска выяснили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое 20-летних жителей города.
Предварительно установлено, что конфликт начался с того, что заявитель передал свою банковскую карту знакомому за обещанные 20 тысяч рублей, которые, однако, так и не получил. Затем незнакомец позвонил отцу потерпевшего, предложил помочь вернуть карту, но потребовал за это еще одну карту и 35 тысяч рублей.
Позже 19-летнему парню снова предложили встретиться. Один из злоумышленников представился сотрудником полиции и заявил, что знакомый потерпевшего хочет написать на него заявление о вымогательстве, но дело можно закрыть за 30 тысяч рублей. Когда парень попытался отказаться, ему стали угрожать. Испугавшись, он перевел подозреваемым около 35 тысяч рублей, после чего решил обратиться в правоохранительные органы.
— В отношении 20-летних местных жителей Стерлитамака в настоящее время расследуется уголовное дело, — сообщает МВД.
