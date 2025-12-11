20-летние вымогатели из Башкирии «заработали» на молодой человеке 110 тысяч рублей: но потом все обернулось не так, как они ожидали

Позже 19-летнему парню снова предложили встретиться. Один из злоумышленников представился сотрудником полиции и заявил, что знакомый потерпевшего хочет написать на него заявление о вымогательстве, но дело можно закрыть за 30 тысяч рублей. Когда парень попытался отказаться, ему стали угрожать. Испугавшись, он перевел подозреваемым около 35 тысяч рублей, после чего решил обратиться в правоохранительные органы.