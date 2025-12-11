Житель Хабаровска выжил после трех дней на морозе в тайге

В Амурской области сотрудники полиции нашли охранника, который заблудился в лесу несколько дней назад. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
42-летний охранник из Хабаровска, работавший на продовольственной базе, уехал в магазин в поселке Экимчан и не вернулся. Местная жительница сообщила о его пропаже в полицию через несколько дней. Выяснилось, что он воспользовался попутным транспортом для поездки в магазин, а на обратном пути его высадили примерно в десяти километрах от базы. Мужчина решил дойти пешком и пошел через лес.
В результате он сбился с пути и оказался в заснеженной тайге при температуре ниже 35 градусов по Цельсию. Охранник был одет слишком легко и не имел с собой ни еды, ни воды, ни средств для разведения огня. Старший лейтенант полиции Степан Гилев и младший лейтенант полиции Максим Комаров изучили предполагаемый маршрут пропавшего. Поскольку проезжих дорог не было, а снежный покров превышал метр, полицейские оставили служебный автомобиль и продолжили поиски пешком. Через несколько километров они заметили следы на снегу. Спустя более пяти часов поисков в тайге правоохранители нашли мужчину с признаками сильного обморожения. Он провел на морозе около 70 часов и выжил, говорится в публикации.
Полицейские вынесли истощенного пострадавшего из леса на руках и доставили его в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее пропавший в горах Свердловской области и бродивший неделю в тайге 43-летний Федор Медведев рассказал о своем опыте выживания. Мужчине приходилось питаться ягодами и шишками. Он также сделал из камня сковороду, на которой жарил грибы.