Житель Хабаровска выжил после трех дней на морозе в тайге

В результате он сбился с пути и оказался в заснеженной тайге при температуре ниже 35 градусов по Цельсию. Охранник был одет слишком легко и не имел с собой ни еды, ни воды, ни средств для разведения огня. Старший лейтенант полиции Степан Гилев и младший лейтенант полиции Максим Комаров изучили предполагаемый маршрут пропавшего. Поскольку проезжих дорог не было, а снежный покров превышал метр, полицейские оставили служебный автомобиль и продолжили поиски пешком. Через несколько километров они заметили следы на снегу. Спустя более пяти часов поисков в тайге правоохранители нашли мужчину с признаками сильного обморожения. Он провел на морозе около 70 часов и выжил, говорится в публикации.