Сотрудники ТЦК в Одессе пытались мобилизовать бойца, вернувшегося из плена

В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) силой посадили в автомобиль морского пехотинца 36-й отдельной бригады Романа Покидько, который недавно вернулся из плена, избили его и выбросили на дорогу, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что 4 декабря группа из девяти человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного ТЦК, остановила Покидько. Он полгода назад был освобожден из плена, куда попал во время боев в Мариуполе, и находился в Одессе на реабилитации. Военный предъявил им все документы, в том числе военный билет, медсправки и удостоверение участника боевых действий. Тем не менее, военкомы затолкали его в служебную машину, там применили против него слезоточивый газ и избили, а затем выбросили прямо на ходу.
Сообщается, что после случившегося Покидько проходит обследование в больнице, а его семья и коллеги обратились к правоохранителям с жалобой на действия ТЦК.
Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования совместно с полицией перекрыли одну из улиц в Киеве для проверки документов у водителей и пассажиров.