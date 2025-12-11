Сотрудники ТЦК в Одессе пытались мобилизовать бойца, вернувшегося из плена

Сообщается, что 4 декабря группа из девяти человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного ТЦК, остановила Покидько. Он полгода назад был освобожден из плена, куда попал во время боев в Мариуполе, и находился в Одессе на реабилитации. Военный предъявил им все документы, в том числе военный билет, медсправки и удостоверение участника боевых действий. Тем не менее, военкомы затолкали его в служебную машину, там применили против него слезоточивый газ и избили, а затем выбросили прямо на ходу.