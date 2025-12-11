Из Брянска за сутки вывезли почти 440 тонн снега, ожидается ухудшение погоды

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что к середине нынешней недели снегом будет покрыто уже около 92% территории России. В европейской части, включая Поволжье, ожидается установление стабильных минусовых температур, способствующих сохранению снега, а в азиатской части страны плотный снежный покров лежит ещё с прошлой недели.