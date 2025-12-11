Попытка петербуржца сорвать звезду с елки окончилась переломанными ногами

Предновогодняя романтика в Санкт-Петербурге обернулась тяжелейшей травматологической операцией и борьбой за здоровье. Мужчина, решивший в буквальном смысле достать для возлюбленной звезду, пусть и с городской елки, не рассчитал свои силы и рухнул с десятиметровой высоты. Подвиг не удался: вместо восхищения дамы сердца «герой» получил множественные переломы и оказался на операционном столе Елизаветинской больницы.