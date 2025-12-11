Попытка петербуржца сорвать звезду с елки окончилась переломанными ногами

Предновогодняя романтика в Санкт-Петербурге обернулась тяжелейшей травматологической операцией и борьбой за здоровье. Мужчина, решивший в буквальном смысле достать для возлюбленной звезду, пусть и с городской елки, не рассчитал свои силы и рухнул с десятиметровой высоты. Подвиг не удался: вместо восхищения дамы сердца «герой» получил множественные переломы и оказался на операционном столе Елизаветинской больницы.
В пресс-службе медучреждения с грустной иронией прокомментировали состояние пострадавшего, которого врачи теперь называют «самым романтичным пациентом».
«Сейчас состояние нашего самого романтичного пациента стабильное. Мы вместе с ним надеемся, что Новый год он встретит вместе с любимой женой — около домашней новогодней ёлки», — говорится в публикации.
Однако путь к выздоровлению будет непростым и долгим. Мужчина поступил в отделение сочетанной травмы с ужасающим набором повреждений: диагностирован открытый перелом левой бедренной кости и раздробленные лодыжки. Ситуацию критически осложнило то, что при обследовании травматолог-ортопед обнаружил у пациента тромбоз поврежденной конечности.
Врачи уже провели экстренное вмешательство, но основная работа впереди. Сейчас медики вынуждены проводить терапию для снижения риска отрыва тромба. Только после стабилизации сосудистого статуса хирурги смогут приступить к плановой операции по восстановлению костных структур и буквально заново собрать ноги незадачливого верхолаза.