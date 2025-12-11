ФСБ позвонила уральцу через 15 минут после поиска экстремистских материалов

Напомним, ранее сообщалось, что медбрат из Каменска-Уральского стал первым в России, кого привлекли к ответственности за поиск заведомо экстремистских материалов. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он гуглил информацию о нацполке «Азов»*.