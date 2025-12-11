Ричмонд
ФСБ позвонила уральцу через 15 минут после поиска экстремистских материалов

В Свердловской области сотрудники ФСБ позвонили жителю Каменск-Уральского через 15 минут после поиска в Сети экстремистских материалов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката мужчины.

Источник: Life.ru

По словам юриста, его клиент искал «изображение шеврона “Азова”* и вскоре ему позвонили из ФСБ. Инцидент произошел ещё 24 сентября, но протокол составили только 6 ноября. Позже его вернули полиции на доработку.

В исправленном документе указано, что медик получил доступ к изображению, признанному экстремистским материалом. Дело должны были рассмотреть у мирового судьи 10 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что медбрат из Каменска-Уральского стал первым в России, кого привлекли к ответственности за поиск заведомо экстремистских материалов. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он гуглил информацию о нацполке «Азов»*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.