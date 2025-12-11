Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Отрадном

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Юрловском проезде в столичном районе Отрадное. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что пострадавшими оказались мужчина и ребенок. Их госпитализировали, передает Telegram-канал агентства.
8 декабря автомобиль загорелся на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в центре Москвы. Оперативные службы города работали на месте случившегося.
В тот же день в аварии с участием трех автомобилей на 26-м километре Киевского шоссе скончался один человек, еще один пострадал.
До этого на 25-м километре МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе в столице столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика. После происшествия в районе аварии перекрыли три полосы для движения автомобилей.