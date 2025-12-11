Петербуржец сломал ноги, пытаясь достать звезду с елки для возлюбленной

В Санкт-Петербурге мужчина, решивший достать звезду с елки для своей возлюбленной, не рассчитал свои силы и упал с десятиметровой высоты. Пострадавшего госпитализировали со множественными переломами в Елизаветинскую больницу.
В пресс-службе медучреждения пострадавшего теперь с грустной иронией называют «самым романтичным пациентом».
— Сейчас состояние нашего самого романтичного пациента стабильное. Мы вместе с ним надеемся, что Новый год он встретит вместе с любимой женой — около домашней новогодней елки, — говорится в публикации.
Однако процесс восстановления будет сложным и длительным. Мужчина поступил в отделение с тяжелыми травмами: у него диагностировали открытый перелом левой бедренной кости и раздробленные лодыжки. Ситуацию усугубил тромбоз поврежденной конечности.
Врачи уже провели экстренное вмешательство, но основная работа еще впереди. Теперь медики должны проводить терапию для снижения риска отрыва тромба. Только после стабилизации сосудистого состояния хирурги смогут приступить к плановой операции по восстановлению костных структур.
