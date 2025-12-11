Подозреваемые в воровстве прошли по раскалённым углям, чтобы доказать невиновность

Очевидцы утверждают, что никто из подозреваемых не пострадал, поэтому обвинение с них было снято. Однако общество и власти региона восприняли такую процедуру критично. Заместитель комиссара района Муса-Хель Разак подчеркнул, что подобное недопустимо. Сейчас проводится официальное расследование случившегося.
Ранее в Индии произошла массовая драка из-за чипсов на свадьбе. Во время раздачи снеков некоторые гости начали прятать пачки под одежду и уносить целые коробки. В результате конфликта несколько человек получили травмы, а ребёнок был облит горячим чаем.
