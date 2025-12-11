Подозреваемые в воровстве прошли по раскалённым углям, чтобы доказать невиновность

В одном из районов провинции Белуджистан, Пакистан, местные власти решили проверить подозреваемых в краже необычным методом. Совет племени постановил, что восемь мужчин, обвиняемых в похищении товаров из местного магазина, пройдут проверку огнём. Согласно древней местной традиции, невиновность определяется отсутствием следов ожога на ногах после прохождения по раскалённым углям. Об этом пишет Dunya News.