Несколько машин в Петербурге провалились под землю из-за прорыва трубы

В тот же вечер Telegram-канал 112 писал, что из-за разлива кипятка в Санкт-Петербурге пострадали пенсионер и маленькая девочка. Столб горячей воды достигал высоты двухэтажного дома. Однако в материале не уточнялось, произошло ли это в том же месте, где провалились автомобили.