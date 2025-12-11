Несколько машин в Петербурге провалились под землю из-за прорыва трубы

В Кировском районе Санкт-Петербурга четыре легковых автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел по адресу: улица Маршала Казакова, дом 12/2. В результате разлива кипятка двое человек получили ожоги. Одному из них помогли на месте, а второго доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что компания несет страховую ответственность, и владельцы автомобилей смогут получить компенсацию при подтверждении ущерба. И добавили, что на восстановление поврежденного трубопровода потребуется около суток.
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства данного инцидента, говорится в публикации.
В тот же вечер Telegram-канал 112 писал, что из-за разлива кипятка в Санкт-Петербурге пострадали пенсионер и маленькая девочка. Столб горячей воды достигал высоты двухэтажного дома. Однако в материале не уточнялось, произошло ли это в том же месте, где провалились автомобили.