Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заслуженная пианистка РФ планирует вернуть квартиру, проданную из-за мошенников

Заслуженная пианистка России Лидия Адфельдт продала квартиру в Москве, действуя по указаниям аферистов — теперь пенсионерка планирует вернуть недвижимость. Об этом в четверг, 11 декабря, она рассказала на телеканале «Россия 1».

Заслуженная пианистка России Лидия Адфельдт продала квартиру в Москве, действуя по указаниям аферистов — теперь пенсионерка планирует вернуть недвижимость. Об этом в четверг, 11 декабря, она рассказала на телеканале «Россия 1».

Мошенники убедили 84-летнюю артистку, что она участвует в операции по поимке преступников. Покупателями квартиры оказалась семья профессора Российской академии наук.

Сделку проводили с участием риелторов. Адфельдт также предоставила расписку о том, что не действует под чьим-либо давлением. Кроме того, в договоре содержался пункт, предупреждающий о мошенничестве.

Полученные 10 миллионов рублей пенсионерка отдала телефонным аферистам. Проблема вскрылась только через полгода, когда покупатели собрались въезжать.

Дверь в квартиру пришлось вскрывать в присутствии сотрудников полиции. Пианистка отказалась освобождать жилую площадь и подала заявление в суд, передает телеканал.

До этого жительница Казани также подала иски в отношении покупателей своих машины и квартиры. Известный врач утверждает, что заключала сделки не по своей воле — ее заставляли мошенники.