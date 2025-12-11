Заслуженная пианистка РФ планирует вернуть квартиру, проданную из-за мошенников

Заслуженная пианистка России Лидия Адфельдт продала квартиру в Москве, действуя по указаниям аферистов — теперь пенсионерка планирует вернуть недвижимость. Об этом в четверг, 11 декабря, она рассказала на телеканале «Россия 1».
Мошенники убедили 84-летнюю артистку, что она участвует в операции по поимке преступников. Покупателями квартиры оказалась семья профессора Российской академии наук.
Сделку проводили с участием риелторов. Адфельдт также предоставила расписку о том, что не действует под чьим-либо давлением. Кроме того, в договоре содержался пункт, предупреждающий о мошенничестве.
Полученные 10 миллионов рублей пенсионерка отдала телефонным аферистам. Проблема вскрылась только через полгода, когда покупатели собрались въезжать.
Дверь в квартиру пришлось вскрывать в присутствии сотрудников полиции. Пианистка отказалась освобождать жилую площадь и подала заявление в суд, передает телеканал.
До этого жительница Казани также подала иски в отношении покупателей своих машины и квартиры. Известный врач утверждает, что заключала сделки не по своей воле — ее заставляли мошенники.