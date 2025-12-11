В Белоруссии вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли россиянки

Суд Минского района приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, по вине которого в автокатастрофе под Минском погибли четыре гражданки России. Как сообщила гособвинитель Генпрокуратуры Белоруссии Татьяна Гракун, суд назначил максимальный срок, предусмотренный статьёй. По данным следствия, обвиняемый накануне аварии употреблял алкоголь, а по пути передавал управление товарищу, не имеющему водительских прав. «Суд постановил обвинительный приговор с учётом общественной опасности преступления и данных о личности обвиняемого», — отметила Гракун в эфире телеканала ОНТ.