В Белоруссии вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли россиянки

Суд Минского района приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, по вине которого в автокатастрофе под Минском погибли четыре гражданки России. Как сообщила гособвинитель Генпрокуратуры Белоруссии Татьяна Гракун, суд назначил максимальный срок, предусмотренный статьёй. По данным следствия, обвиняемый накануне аварии употреблял алкоголь, а по пути передавал управление товарищу, не имеющему водительских прав. «Суд постановил обвинительный приговор с учётом общественной опасности преступления и данных о личности обвиняемого», — отметила Гракун в эфире телеканала ОНТ.
Ведомство уточнило, что мужчина осуждён к отбыванию наказания в колонии общего режима и лишён права управления транспортными средствами на восемь лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Генпрокуратура ранее направила в суд материалы об аварии, произошедшей 28 июня: автомобиль обвиняемого двигался со скоростью 182 км/ч при разрешённых 90, а в крови водителя после ДТП обнаружили 2,18 промилле алкоголя. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, включая лишение прав за нетрезвое вождение.
Ранее сообщалось, что суд Кавалеровского района Приморья признал виновным местного жителя, повторно задержанного за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, запретили управлять транспортом на четыре года и конфисковали автомобиль стоимостью более 2 млн рублей.