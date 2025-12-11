Федеральное бюро расследований США обнародовало новые фотографии бывшего участника зимних Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, подозреваемого в руководстве транснациональным наркокартелем. Об этом пишет People. Согласно пресс-релизу ФБР, Уэддинг и его подельники переправляют сотни килограммов наркотиков из Колумбии в США и Канаду, а сам он включён в список самых разыскиваемых преступников. «Райан Уэддинг — это современный Пабло Эскобар», — заявил директор бюро Каш Патель.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди уточнила, что бывший спортсмен работает под контролем картеля Синалоа, а его доход от криминальной деятельности составляет не менее одного миллиарда долларов в год. Госдепартамент объявил вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение Уэддинга.
Райану Уэддингу 44 года, он родился в Канаде и до ухода в криминальный мир профессионально занимался сноубордом. На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он занял 24-е место, после чего завершил спортивную карьеру. В список самых разыскиваемых преступников ФБР Уэддинг был внесён в марте 2025 года; тогда за его поимку назначили награду в 10 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что правнук Пабло Эскобара Родриго Гавирия, участвовавший в составе подразделений ВСУ в вторжении в Курскую область, был ликвидирован российскими военными.