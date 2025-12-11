ФБР сравнило участника Олимпиады с Пабло Эскобаром

Райану Уэддингу 44 года, он родился в Канаде и до ухода в криминальный мир профессионально занимался сноубордом. На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он занял 24-е место, после чего завершил спортивную карьеру. В список самых разыскиваемых преступников ФБР Уэддинг был внесён в марте 2025 года; тогда за его поимку назначили награду в 10 миллионов долларов.