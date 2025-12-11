В Вологде уволили глав ритуальных служб за поборы с семей бойцов СВО

В Вологде уволены руководители двух муниципальных ритуальных служб, которые самовольно установили плату за сопутствующие услуги при захоронении погибших участников специальной военной операции. Как сообщил мэр города Сергей Жестянников, незаконный приказ о тарифах отменён, а новые руководители учреждений приступят к работе уже завтра. «Ритуальная организация самовольно установила тарифы и брала плату с родственников погибших бойцов специальной военной операции», — заявил он в своём Telegram-канале.
По словам Жестянникова, расценки не были согласованы с городскими властями. Он подчеркнул, что «захоронение наших погибших защитников — священная тема» и подобные случаи недопустимы. В ближайшее время будет проведён аудит, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ранее губернатор Георгий Филимонов также назвал действия ритуальной организации неприемлемыми и поручил главе города детально разобраться в ситуации. Власти региона сообщили, что с 1 января 2026 года вся похоронная сфера будет унифицирована и передана под контроль областного управления по похоронному делу для обеспечения прозрачности и предотвращения злоупотреблений.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал жёстко реагировать на случаи выселения семей участников спецоперации из жилья.