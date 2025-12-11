В Вологде уволили глав ритуальных служб за поборы с семей бойцов СВО

По словам Жестянникова, расценки не были согласованы с городскими властями. Он подчеркнул, что «захоронение наших погибших защитников — священная тема» и подобные случаи недопустимы. В ближайшее время будет проведён аудит, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ранее губернатор Георгий Филимонов также назвал действия ритуальной организации неприемлемыми и поручил главе города детально разобраться в ситуации. Власти региона сообщили, что с 1 января 2026 года вся похоронная сфера будет унифицирована и передана под контроль областного управления по похоронному делу для обеспечения прозрачности и предотвращения злоупотреблений.