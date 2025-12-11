Суд отменил приговор вору в законе Сергею Браженскому

Первый апелляционный суд отменил приговор Сергею Браженскому, известному как Рамс, по делу о его участии в преступной иерархии и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом 11 декабря сообщили журналистам в судебных органах.
Следствие установило, что Браженский имеет статус вора в законе с 1993 года. Он координировал действия организованных преступных групп в Москве и Подмосковье и поддерживал связи с другими криминальными авторитетами, включая Олега Медведева, известного как Шишкан.
Рамс был арестован в 2021 году, и при личном досмотре у него был найден сверток с наркотическим веществом. Рассмотрение дела против Браженского, согласно информации Мособлсуда, началось в июле 2024 года.
В мае суд приговорил Рамса к девяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал более 44 миллионов рублей с осужденных членов Таганской ОПГ. Участники группы были признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийствах, похищениях и кражах. Уточняется, что ОПГ была организована еще в начале 1990-х годов, а ее деятельность была пресечена в 2019 году, передают «Известия».
Недавно проходили слушания и по делу самого Шишкана. 22 октября защита криминального авторитета попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Чем известен один из самых главных авторитетов Московской области и как ему удавалось столько лет уходить от правосудия, выясняла «ВМ».