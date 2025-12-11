Суд отменил приговор вору в законе Сергею Браженскому

В мае суд приговорил Рамса к девяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал более 44 миллионов рублей с осужденных членов Таганской ОПГ. Участники группы были признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийствах, похищениях и кражах. Уточняется, что ОПГ была организована еще в начале 1990-х годов, а ее деятельность была пресечена в 2019 году, передают «Известия».