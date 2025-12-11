Умерла основательница фонда «Доброта» и блокадница Ленинграда Яковлева

Галина Яковлева, пережившая блокаду Ленинграда и основавшая благотворительный фонд «Доброта», скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Отмечается, что она сама развозила продукты и товары первой необходимости своим подопечным на автомобиле фонда, а также организовывала билеты в театры и музеи, и делала поделки, сделанные своими руками.
«В первую очередь она отдавала людям душевное тепло, так важное для каждого человека. Заслуги Галины Яковлевны отмечены многочисленными наградами. Офицеры Следственного комитета России всегда поддерживали Галину Ивановну и оказывали ей помощь в добрых делах», — сообщили в Следкоме.
О дате прощания с ней пока не сообщается.
