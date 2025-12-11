Продюсера «Ласкового мая» хотят заочно арестовать по делу о мошенничестве

Следственные органы направили в Таганский суд Москвы ходатайство о заочном аресте продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, фигурирующего в деле об особо крупном мошенничестве. Информация об этом размещена в электронной базе данных суда.
В картотеке отмечается, что следствие просит избрать Разину меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Соответствующее обращение поступило в суд поздним вечером 11 декабря.
Таким образом, материалы дела переходят к судебному рассмотрению, а продюсеру официально вменяется необходимость ареста в отсутствие его самого.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину за мошенничество в особо крупном размере грозит до 10 лет колонии.