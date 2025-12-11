Ричмонд
За три часа над двумя регионами России сбили 17 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над двумя регионами 17 украинских беспилотников. Атаку отражали над Брянской и Ростовской областями с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Основную часть дронов, 15 штук, ликвидировали над Брянской областью. Ещё два БПЛА уничтожили над Ростовской областью.

Ранее Запад признал, что помогает Киеву атаковать нефтяную инфраструктуру России. По информации CNN, поддержку оказывают по мере необходимости, чтобы добиться максимального эффекта. В разведке полагают, что мировой нефтяной рынок выдержит подобные атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

