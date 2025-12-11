Силы ПВО за три часа сбили 17 БПЛА над двумя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в четверг, 11 декабря, ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа пятью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 15 дронов было сбито над территорией Брянской области и два — над территорией Ростовской области.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в период с 08:00 до 14:00 силами ПВО были уничтожены 32 БПЛА.
10 декабря Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 украинских беспилотников над регионами России.
9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.