Четыре автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва теплотрассы в Петербурге

А 10 декабря в Петербурге вспыхнул мощный пожар. Один погибший был обнаружен при тушении огня. Пожарным удалось сдержать распространение пламени, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. ЧП могло стать следствием многочисленных нарушений безопасности и порядка, что подтверждали проводимые ранее внеплановые проверки МЧС.