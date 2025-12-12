Продюсера «Ласкового мая» могут заочно арестовать по делу о мошенничестве

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская 24 ноября сообщила «Известиям», что Разину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и получал денежные средства как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.