Продюсера «Ласкового мая» могут заочно арестовать по делу о мошенничестве

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Разину А. А. меры пресечения в виде заочного ареста», — передает слова из электронной картотеки ТАСС.
Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская 24 ноября сообщила «Известиям», что Разину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и получал денежные средства как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Позже МВД РФ объявило Разина в розыск, а материальный ущерб по уголовному делу в его отношении составил около 500 млн рублей. Бывший водитель Разина 3 декабря подтвердил следствию, что его работодатель проживает в США.