Продюсера «Ласкового мая» могут заочно арестовать по делу о мошенничестве

Органы следствия подали в суд ходатайство о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, которого подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили 11 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Разину А. А. меры пресечения в виде заочного ареста», — передает слова из электронной картотеки ТАСС.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская 24 ноября сообщила «Известиям», что Разину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и получал денежные средства как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.

Позже МВД РФ объявило Разина в розыск, а материальный ущерб по уголовному делу в его отношении составил около 500 млн рублей. Бывший водитель Разина 3 декабря подтвердил следствию, что его работодатель проживает в США.