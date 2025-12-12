Ричмонд
Серия взрывов прогремела над Сочи и Туапсе

Очевидцы сообщили, что в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе было зафиксировано не менее пяти взрывов. Местные жители также заметили вспышки в небе со стороны Черного моря.

В городе также звучат звуки сирены воздушной тревоги. Власти Сочи объявили об угрозе атаки беспилотников. На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях нет, передает Telegram-канал Shot.

Накануне серия взрывов прогремела над Ярославлем. По свидетельствам местных жителей, они насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
