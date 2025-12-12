Серия взрывов прогремела над Сочи и Туапсе

Над Сочи и Туапсе прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.
Очевидцы сообщили, что в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе было зафиксировано не менее пяти взрывов. Местные жители также заметили вспышки в небе со стороны Черного моря.
В городе также звучат звуки сирены воздушной тревоги. Власти Сочи объявили об угрозе атаки беспилотников. На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях нет, передает Telegram-канал Shot.
Накануне серия взрывов прогремела над Ярославлем. По свидетельствам местных жителей, они насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками.