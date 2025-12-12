Ричмонд
Собянин сообщил о ликвидации БПЛА на подходе к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 12 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализован беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что с 20:00 до 23:00 в четверг, 11 декабря, силы ПВО ликвидировали 17 беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ. Так, 15 дронов было сбито над территорией Брянской области и два — над территорией Ростовской области.

В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что в период с 08:00 до 14:00 силами ПВО были уничтожены 32 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
