В Иркутской области за сутки из горящих домов спасли восемь человек. Так, в Усолье-Сибирском загорелись квартиры сразу на первом и втором этажах многоквартирного дома. На место оперативно приехали 14 спасателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.
— Они вывели из жилого здания пять человек, еще шесть эвакуировались самостоятельно. Огонь уничтожил 5,5 квадратных метров. Специалисты установили, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В 18 микрорайоне Ангарска по той же причине вспыхнуло пламя в многоэтажке. Пять человек успели выбраться из подъезда до приезда пожарных. Еще троих спасли сотрудники МЧС, выводя их по лестнице с помощью специального снаряжения. Огонь на площади 6 квадратных метров потушили 13 пожарных на четырех машинах.