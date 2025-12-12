В Иркутской области за сутки из горящих домов спасли восемь человек. Так, в Усолье-Сибирском загорелись квартиры сразу на первом и втором этажах многоквартирного дома. На место оперативно приехали 14 спасателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.