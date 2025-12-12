Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области за сутки из горящих домов спасли восемь человек

Пожары случились из-за короткого замыкания электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за сутки из горящих домов спасли восемь человек. Так, в Усолье-Сибирском загорелись квартиры сразу на первом и втором этажах многоквартирного дома. На место оперативно приехали 14 спасателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.

— Они вывели из жилого здания пять человек, еще шесть эвакуировались самостоятельно. Огонь уничтожил 5,5 квадратных метров. Специалисты установили, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В 18 микрорайоне Ангарска по той же причине вспыхнуло пламя в многоэтажке. Пять человек успели выбраться из подъезда до приезда пожарных. Еще троих спасли сотрудники МЧС, выводя их по лестнице с помощью специального снаряжения. Огонь на площади 6 квадратных метров потушили 13 пожарных на четырех машинах.