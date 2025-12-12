Ричмонд
Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Твери

В Твери беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоквартирный дом. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.

На данный момент нет официальной информации о пострадавших. Жители города сообщили, что слышали от пяти до шести взрывов в разных районах. На западе Твери заметили дым от пожара. БПЛА врезался в первые этажи здания, повредив минимум четыре квартиры, повредив автомобили обломками.

Также на юге города произошел взрыв и пожар возле торгового центра. Экстренные службы направились на место происшествия. Официальных данных пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

11 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки беспилотника повредили линию электропередачи и остекление ряда многоквартирных домов в Воронеже. По данным главы области, в результате инцидента пострадавших нет, из жилого дома эвакуировали 80 человек. Также повреждения получило административное здание.

