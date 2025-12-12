«Крабового короля» Кана заочно приговорили к 24 годам колонии

По данным следствия, рыбопромышленник вместе с соучастниками в период с 2014 по 2019 год занимался контрабандой крабов из РФ в азиатские страны. Речь идет о Китае, Японии и Южной Корее. Всего преступная группа вывезла морские деликатесы общей стоимостью 2,6 млрд рублей. При этом товар отгружался по одной цене, а декларировался по заниженной. При реализации этой схемы Кан с соучастниками уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 9,3 млн рублей.