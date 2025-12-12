Момент удара БПЛА по жилой многоэтажке в Твери попал на видео, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на многоэтажный дом в Твери. Об этом в пятницу, 12 декабря, рассказали местные жители.
По предварительным данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый». Жители утверждают, что повреждения затронули квартиры с первого по четвертый этаж. Официальные данные пока не поступали.
Момент удара БПЛА попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Ранее жители Твери сообщили, что слышали от пяти до шести взрывов в разных районах. На западе города заметили дым от пожара. БПЛА врезался в первые этажи здания, повредив минимум четыре квартиры, а также автомобили во дворе.