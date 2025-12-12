Ричмонд
Во дворе жилого дома в Твери прогремел взрыв

Ночью 12 декабря в Твери произошел взрыв, жилые дома получили повреждения.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 декабря в Твери случилось ЧП. Жители услышали взрыв. Он прогремел во дворе одного из жилых домов, передает ТАСС.

В материале говорится о наличии повреждений после взрыва. Их получили несколько жилых домов. Кроме того, повреждены автомобили, сказано в сообщении.

Спасатели уже приступили к ликвидации последствий. На месте ЧП возникло возгорание. Спасатели также разбирают обломки конструкций. В одном из домов повреждена стена, вылетели стекла окон. Причина произошедшего пока не известна.