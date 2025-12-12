Трое раненых госпитализированы после удара дрона по жилой многоэтажке Твери

В Твери госпитализированы три человека, пострадавшие в результате удара беспилотника (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.
Уточняется, что у пострадавших резаные раны от стекла, ушибы и травмы, полученные от взрывной волны.
Пожарным удалось сбить пламя в поврежденном здании, но внутри продолжают тлеть перекрытия. Спасатели проводят поисковую операцию, проверяя этажи на наличие людей, которые могли не успеть эвакуироваться. На место продолжают прибывать машины скорой помощи. Официальных даных о пострадавших в настоящий момент нет, передает Telegram-канал Baza.
Ранее жители Твери сообщили, что слышали от пяти до шести взрывов в разных районах. На западе города заметили дым от пожара. БПЛА врезался в первые этажи здания, повредив минимум четыре квартиры, а также автомобили во дворе.