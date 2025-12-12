За организацию незаконной миграции осудили четверых жителей Хабаровского края

«Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2024 год организованная группа, состоящая из двух жителей Хабаровска и двух жителей Комсомольска-на-Амуре, имевших право принимать экзамены у иностранных граждан, действовала вопреки установленным миграционным правилам», — говорится в сообщении.