За организацию незаконной миграции осудили четверых жителей Хабаровского края

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора четырем жителям края за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой).
«Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2024 год организованная группа, состоящая из двух жителей Хабаровска и двух жителей Комсомольска-на-Амуре, имевших право принимать экзамены у иностранных граждан, действовала вопреки установленным миграционным правилам», — говорится в сообщении.
За денежное вознаграждение члены группы предоставили не менее 40 гражданам иностранных государств ответы на экзаменационные вопросы и направили в Российский университет дружбы народов недостоверные сведения о якобы успешном прохождении экзамена на знание русского языка.
В результате, указанные иностранцы получили сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, дающие право на получение патента для осуществления трудовой деятельности.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-разыскной деятельности сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.
Приговорам суда виновным назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 100 тыс. рублей каждому.