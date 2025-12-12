«Крабового короля» Кана приговорили к колонии за контрабанду

«Суд установил, что лидер преступного сообщества Кан с привлечением иных соучастников с августа 2014 г. по июнь 2019 г. осуществил контрабандные поставки 3,4 тыс. тонн краба, рыночной стоимостью свыше 2,6 млрд рублей, в иностранные государства», — говорится в сообщении Управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.
Следствие выяснило, что Кан выстроил схему незаконного вывоза морепродуктов за рубеж. При декларировании краб оформлялся на подконтрольные офшорные компании по заниженной цене, а реально продавался значительно дороже. Полученные от махинаций средства шли на финансирование подконтрольных организаций и преступного сообщества.
Помимо контрабанды, осужденный как фактический владелец пяти российских предприятий незаконно применял льготную систему налогообложения для сельхозпроизводителей. С января 2015 года по март 2018 года эта схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму 3,69 миллиарда рублей.
Суд назначил Кану максимально строгое наказание: 24 года в колонии строгого режима, штраф 5 миллионов рублей, запрет на внешнеэкономическую деятельность на три года и ограничение свободы на два года. Срок начнут отсчитывать с момента задержания бизнесмена. Ущерб от неуплаты таможенных платежей и налогов полностью возместил другой участник схемы еще в 2021 году. Расследование в отношении остальных членов преступного сообщества продолжается.
«Кроме того, суд конфисковал у Кана в собственность государства денежные средства в размере 4,2 млрд рублей, являющиеся эквивалентом стоимости контрабанды», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось о том, что суд не признал смерть Олега Кана: его защита пыталась доказать, что смерть наступила за границей. Кроме того, ранее суд приговорил Олега Кана к 17 годам колонии за убийство предпринимателя.