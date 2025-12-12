«Крабового короля» Кана приговорили к колонии за контрабанду

Суд назначил Кану максимально строгое наказание: 24 года в колонии строгого режима, штраф 5 миллионов рублей, запрет на внешнеэкономическую деятельность на три года и ограничение свободы на два года. Срок начнут отсчитывать с момента задержания бизнесмена. Ущерб от неуплаты таможенных платежей и налогов полностью возместил другой участник схемы еще в 2021 году. Расследование в отношении остальных членов преступного сообщества продолжается.