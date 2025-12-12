Новосибирец, кинувший очки в возлюбленную, получил 1,5 года колонии

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил сибиряка к 1,5 года лишения свободы. Фигурант и его адвокат попытались обжаловать решение. В их апелляционных жалобах отмечалось, что все произошло случайно, у мужчины не было умысла на причинение вреда возлюбленной, а конфликт спровоцировала сама потерпевшая. Адвокат просил оправдать подзащитного, а осужденный — смягчить наказание.