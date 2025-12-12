Новосибирец, кинувший очки в возлюбленную, получил 1,5 года колонии

Новосибирец получил 1,5 года в исправительной колонии общего режима за то, что бросил в возлюбленную очки для зрения. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.
Было установлено, что ночью 1 января 2024 года между возлюбленными возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина бросил в лицо женщины очки.
— Удар пришелся в левый глаз, причинив потерпевшей боль и травму, квалифицированную как вред здоровью средней тяжести, — добавили в пресс-службе.
Ленинский районный суд Новосибирска приговорил сибиряка к 1,5 года лишения свободы. Фигурант и его адвокат попытались обжаловать решение. В их апелляционных жалобах отмечалось, что все произошло случайно, у мужчины не было умысла на причинение вреда возлюбленной, а конфликт спровоцировала сама потерпевшая. Адвокат просил оправдать подзащитного, а осужденный — смягчить наказание.
Новосибирский областной суд не стал изменять приговор суда первой инстанции, но указал на зачет в срок отбывания наказания время содержания сибиряка в стационаре.