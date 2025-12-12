В Красноярском крае дебошир повредил шесть машин, прыгая по ним и разбивая стёкла

Ранним утром в Шарыпово (Красноярский край) произошёл инцидент, который встревожил жителей одного из микрорайонов. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на уличной парковке неизвестный мужчина повредил сразу несколько автомобилей.
По данным правоохранительных органов, молодой человек внезапно начал прыгать по припаркованным легковым машинам, разбивал стёкла руками и ногами, а затем вырвал скамейку и урну с автобусной остановки и продолжил крушить транспорт уже с их помощью. Всего пострадали шесть автомобилей.
Когда владельцы машин стали выходить на улицу, злоумышленник попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось. Его задержали очевидцы — один из автовладельцев и член общественного совета при местном отделе полиции, протоиерей Павел Фролов. Священнослужитель оказался рядом после того, как получил уведомление о срабатывании сигнализации на автомобиле, принадлежащем его родственнице.
Полицейские установили личность задержанного: им оказался местный житель 2006 года рождения, который, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить свои действия он не смог. Ущерб от повреждений оценивается примерно в 1,5 млн рублей.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Очевидцы, задержавшие дебошира, отмечены благодарностями руководства полиции за грамотные и решительные действия.