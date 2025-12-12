Ричмонд
Королев: Шести взрослых и ребёнок пострадали при взрыве у жилого дома в Твери

В результате взрыва повреждения получили жилые строения.

Источник: Комсомольская правда

Шести взрослых и ребёнок обратились за медицинской помощью после взрыва у жилого многоквартирного дома в Твери. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

«Шести взрослым и ребёнку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи», — сообщил он.

Напомним, ЧП произошло в ночь 12 декабря. В результате взрыва повреждения получили жилые строения, находящиеся поблизости от места взрыва, и припаркованные во дворе автомобили.

В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Днем ранее, напомним, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете произошел взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса. В одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний.