Королев: Шести взрослых и ребёнок пострадали при взрыве у жилого дома в Твери

Шести взрослых и ребёнок обратились за медицинской помощью после взрыва у жилого многоквартирного дома в Твери. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.
«Шести взрослым и ребёнку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи», — сообщил он.
Напомним, ЧП произошло в ночь 12 декабря. В результате взрыва повреждения получили жилые строения, находящиеся поблизости от места взрыва, и припаркованные во дворе автомобили.
В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Днем ранее, напомним, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете произошел взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса. В одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний.