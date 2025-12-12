Ричмонд
Семь человек пострадали при ударе БПЛА по жилому дому в Твери

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил сообщения о взрыве в Твери. По его словам, при ударе беспилотника по жилому дому пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Источник: РИА "Новости"

«Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи», — сообщил господин Королев (его слова приводит пресс-служба администрации региона).

Ранее агентство ТАСС писало, что в результате взрыва повреждены несколько многоквартирных домов и автомобили. Начался пожар. В одном из домов повреждена стена. Telegram-каналы «Осторожно, новости» и Baza также сообщали о пожаре вблизи торгового центра на юге города.

