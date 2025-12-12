Семь человек пострадали при ударе БПЛА по жилому дому в Твери

«Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи», — сообщил господин Королев (его слова приводит пресс-служба администрации региона).
Ранее агентство ТАСС писало, что в результате взрыва повреждены несколько многоквартирных домов и автомобили. Начался пожар. В одном из домов повреждена стена. Telegram-каналы «Осторожно, новости» и Baza также сообщали о пожаре вблизи торгового центра на юге города.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше