Ребёнок и шесть взрослых пострадали при атаке БПЛА на дом в Твери

В Твери при отражении атаки украинского БПЛА на жилой многоквартирный дом пострадали семь человек — шестеро взрослых и один ребёнок. Им уже оказывают медицинскую помощь в больнице. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королёв, прибывший на место происшествия.

Источник: Life.ru

Сотрудники спецслужб сейчас эвакуируют жильцов дома.

«Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — сказал Королёв.

Ранее Life.ru публиковал момент атаки БПЛА по жилому дому. По словам местной жительницы, дрон врезался прямо в квартиру на первом этаже. Предварительно, ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

