Ребёнок и шесть взрослых пострадали при атаке БПЛА на дом в Твери

Сотрудники спецслужб сейчас эвакуируют жильцов дома.
«Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — сказал Королёв.
Ранее Life.ru публиковал момент атаки БПЛА по жилому дому. По словам местной жительницы, дрон врезался прямо в квартиру на первом этаже. Предварительно, ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».
