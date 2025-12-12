Блогершу Карпову, ставшую жертвой домогательств в метро, оштрафовали на 25 тысяч

Суд установил, что Каропова «загородила проход» и «активно танцевала» на платформе, хотя на опубликованном ранее видео видно, что она стояла на месте. Сама девушка заявила в суде, что не согласна с формулировками, указала на ошибки в деле, после чего расплакалась и задала вопрос: «Почему меня облапали, а виновата я?». Девушку оштрафовали на 25 тысяч рублей, а ее свидетельницу — на 20 тысяч.