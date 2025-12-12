Блогершу Карпову, ставшую жертвой домогательств в метро, оштрафовали на 25 тысяч

Блогершу Ксению Каропову, ставшую жертвой домогательств в московском метро, признали виновной в нарушении общественного порядка и оштрафовали. Об этом она сама рассказала изданию «Осторожно, новости» в четверг, 11 декабря.
Суд установил, что Каропова «загородила проход» и «активно танцевала» на платформе, хотя на опубликованном ранее видео видно, что она стояла на месте. Сама девушка заявила в суде, что не согласна с формулировками, указала на ошибки в деле, после чего расплакалась и задала вопрос: «Почему меня облапали, а виновата я?». Девушку оштрафовали на 25 тысяч рублей, а ее свидетельницу — на 20 тысяч.
Дело в отношении мужчины, который трогал Каропову, должно быть рассмотрено на следующей неделе. Однако теперь блогерша сомневается, что его действительно привлекут к ответственности, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Об инциденте стало известно 10 декабря, когда мужчина потрогал блогершу Ксению Карпову за ягодицы во время съемки ролика на станции московского метро.