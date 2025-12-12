Ричмонд
Врио губернатора Королёв назвал атаку БПЛА причиной ЧП в многоэтажке в Твери

Врио губернатора Тверской области Королёв сообщил о семи пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники совершили налет на Тверскую область. В ночь на 12 декабря дроны атаковали региональный центр. В результате отражения ударов повреждения получил многоэтажный дом. Об этом оповестил в Telegram-канале врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

По предварительным данным, пострадали семь человек. В их числе один ребенок. Им уже оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил врио губернатора.

«Идёт эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — уведомил Виталий Королев.

Как стало известно, взрыв прогремел во дворе жилого дома. Повреждения получили несколько зданий. Кроме того, ущерб получили стоящие рядом автомобили.

