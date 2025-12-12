Ричмонд
Семь человек, включая ребенка, пострадали при ударе дрона по дому в Твери

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в пятницу, 12 декабря, подтвердил наличие пострадавших в результате атаки беспилотника (БПЛА) по жилому дому в Твери.

По данным главы региона, шестерым взрослым и одному ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Ведется эвакуация жителей поврежденного здания. Все необходимые оперативные службы задействованы на месте.

— Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место, — цитирует Королева Telegram-канал администрации Тверской области.

Он также сообщил, что дальнейшие решения будут приняты по итогам оперативного совещания на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось сбить пламя в поврежденном здании. Спасатели проводят поисковую операцию, проверяя этажи на наличие людей, которые могли не успеть эвакуироваться.

