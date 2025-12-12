Пьяный водитель Toyota Hilux Surf врезался в тепловоз в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль Toyota Hilux Surf врезался в тепловоз на железнодорожном переезде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло на улице Вагонной. На переезде горел запрещающий сигнал семафора, но автомобилист все равно решил его пересечь и врезался в тепловоз серии ТЭМ 18 ДМ. Освидетельствование показало, что водитель пьян.
— Пострадавших в происшествии нет, — сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, ранее в Хабаровске автобус с пассажирами врезался в грузовой поезд, пострадали четыре человека.