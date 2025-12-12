Рабочий погиб на обогатительной фабрике «Уралкалия» в Пермском крае

Сотрудник погиб на сильвинитовой обогатительной фабрике компании «Уралкалия» в Пермском крае. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.
Инцидент произошел днем 11 декабря во время плановых работ на фабрике СКРУ-2. Пострадавший — работник Березниковского шахтостроительного управления — получил смертельные травмы. На месте работает комиссия по расследованию причин несчастного случая.
Компания выразила соболезнования родным погибшего. Производственный процесс на рудоуправлении продолжается в обычном режиме, передает РИА Новости.
