Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий погиб на обогатительной фабрике «Уралкалия» в Пермском крае

Сотрудник погиб на сильвинитовой обогатительной фабрике компании «Уралкалия» в Пермском крае. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.

Сотрудник погиб на сильвинитовой обогатительной фабрике компании «Уралкалия» в Пермском крае. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.

Инцидент произошел днем 11 декабря во время плановых работ на фабрике СКРУ-2. Пострадавший — работник Березниковского шахтостроительного управления — получил смертельные травмы. На месте работает комиссия по расследованию причин несчастного случая.

Компания выразила соболезнования родным погибшего. Производственный процесс на рудоуправлении продолжается в обычном режиме, передает РИА Новости.

7 декабря работника затянуло в фаршемешалку на мясоперерабатывающем предприятии в Нижнем Новгороде, он скончался. 23-летний сотрудник предприятия мыл работающий станок, когда в какой-то момент его затянуло прямо в лопасти.